Balıkpazarı'nda yeni çocuk parkı Bursa'nın Gemlik ilçesinde, Balıkpazarı Mahallesi sakinleri, eski itfaiye arsasına yapılan yeni parklarına kavuştu.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, Balıkpazarı Mahallesi sakinleri, eski itfaiye arsasına yapılan yeni parklarına kavuştu.

Gemlik Belediyesi, Balıkpazarı Mahallesi Yedievler Sokak'ta bulunan eski itfaiye arsasını çevre düzenlemesi yaparak çevredekilerin nefes alacağı mahalle parkına dönüştürdü. Uzun yıllar bölgede hizmet veren itfaiye binasının yıkılmasıyla ortaya çıkan boş arsayı değerlendiren Gemlik Belediyesi ekipleri okullar, sağlık ocağı ve muhtarlık binalarına yakın noktadaki alanı çevredekilerin nefes alıp vakit geçirebilecekleri bir parka dönüştürdü. Çalışmaların tamamlandığı parkta yeşillendirme yapıldı. Oturma alanları Arnavut kaldırımı taş ile kaplanan parka bank ve kamelyalar yerleştirilirken çocuklar için kaydırak ve salıncaklar da unutulmadı.

Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Gemlik'te en büyük ihtiyacın park ve yeşil alanlar olduğunu söyledi. Belediyecilikte doğa ve insan odaklı çalışmalar yapmaya özen gösterdiklerini söyleyen başkan Sertaslan, "Gemlik'e daha fazla yeşil alan kazandırmayı hedefliyoruz. Birbirine yakın, pencereleri yüz yüze bakan apartmanlarda bunalan hemşerilerimiz parklarımızda hoşça vakit geçirebilecekler. Eski itfaiye binamızın olduğu arsayı Balıkpazarı'ndaki arsada gerekli düzenlemeleri tamamladık. İlçemizdeki yeşil alanlar ve parklarımızdan faydalanırken sosyal mesafeye özen göstermeyi, maske kullanmayı ve sık sık dile getirdiğimiz sağlık tedbirlerini uygulamayı da ihmal etmeyelim. Sağlıklı günlerde ilçemizin park ve sahillerinde yeniden bir araya geleceğiz" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA