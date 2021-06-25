Balıklıgöl YKS öncesi öğrencilerin akınına uğradı
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Balıklıgöl YKS öncesi öğrencilerin akınına uğradı

İhlas Haber Ajansı / Bekir Şeyhanlı - Haberler | Güncel

Balıklıgöl YKS öncesi öğrencilerin akınına uğradı Şanlıurfa'da hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı öncesi öğrenci ve velileri, Balıklıgöl ve türbelere akın ederek dua etti.

Balıklıgöl YKS öncesi öğrencilerin akınına uğradı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı öncesi öğrenci ve velileri, Balıklıgöl ve türbelere akın ederek dua etti.

YKS'nin ilk oturumu olan 'Temel Yeterlilik Testi'nde yaklaşık 2 milyon 600 bin aday ter dökecek. Sınava bir gün kala Şanlıurfa'da çok sayıda öğrenci ve velisi, Balıklıgöl'e giderek dua etti. Balıklara yem atarak başarılı olma dileğinde bulunan öğrenciler daha sonra kentteki türbelere giderek dua etti.

Öğrencilerden Melek Yiğit, Hacı Kerim Türbesinde YKS sınavında başarılı olmak için dua ettiğini söyledi.

Balıklıgöl YKS öncesi öğrencilerin akınına uğradı
Balıklıgöl YKS öncesi öğrencilerin akınına uğradı
Balıklıgöl YKS öncesi öğrencilerin akınına uğradı
Balıklıgöl YKS öncesi öğrencilerin akınına uğradı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bekir Şeyhanlı

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