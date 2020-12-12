Balıklıgöl sessiz kaldı
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Balıklıgöl sessiz kaldı

12.12.2020 12:09 | Son Güncelleme: 12.12.2020 12:18

Balıklıgöl sessiz kaldı Yeni tip korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında boş kalan tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi havadan görüntülendi.

Balıklıgöl sessiz kaldı

ŞANLIURFA - Yeni tip korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında boş kalan tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi havadan görüntülendi.

Yeni tip korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi havadan drone ile görüntülendi. Binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği tarihi mekan adeta sessizliğe büründü. Vatandaşlar kısıtlamaya uyarak, gezmek yerine evde kalmayı tercih etti.

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması 14 Aralık Pazartesi saat 05.00'da sona erecek.

Balıklıgöl sessiz kaldı
Balıklıgöl sessiz kaldı
Balıklıgöl sessiz kaldı
Balıklıgöl sessiz kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SİNAN ÖZDEMİR

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