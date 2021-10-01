Balıklıgöl Platosunda Kavşak Düzenlemesi Tamamlandı - Haberler
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Balıklıgöl Platosunda Kavşak Düzenlemesi Tamamlandı

Habermetre - Haberler | Toplum
Balıklıgöl Platosunda Kavşak Düzenlemesi Tamamlandı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Tarihi Balıklıgöl Platosunda bulunan Haleplibahçe Caddesindeki Kavşak düzenleme çalışmasını tamamladı.

ŞANLIURFA (Habermetre) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Tarihi Balıklıgöl Platosunda bulunan Haleplibahçe Caddesindeki Kavşak düzenleme çalışmasını tamamladı. Kent merkezinde yaşanan trafik yoğunluğunun önüne geçmek amacıyla Balıklıgöl platosunda yer alan ve önemli bir geçiş güzergahı olan yolda kavşak düzenleme çalışması yürüten Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, bölgedeki çalışmalarını tamamladı.

Tarihi Şanlıurfa Kalesi ve Kızılkoyun Nekropolü'nün yer aldığı Balıklıgöl platosundaki kavşak düzenleme çalışması ve akıllı sinyalizasyon çalışması tamamlanırken çevre düzenlemesi ve ağaçlandırma çalışmaları ise devam ediyor.

Vatandaşların trafik sorunu yaşamaması için kalıcı çözümler ile üreten Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin Haleplibahçe Caddesinde yaptığı kavşak ile plato yeni bir görünüme kavuştu.

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