Balıklıgöl platosunda denetim
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Balıklıgöl platosunda denetim

Balıklıgöl platosunda denetim
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Her yıl yüzbinlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan dünyanın en büyük canlı akvaryumu olarak bilinen Balıklıgöl platosunda yer alan tarihi ve turistik çarşılarda zabıta ekipleri denetim yaptı.

Her yıl yüzbinlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan dünyanın en büyük canlı akvaryumu olarak bilinen Balıklıgöl platosunda yer alan tarihi ve turistik çarşılarda zabıta ekipleri denetim yaptı.

Pandemi kısıtlamasının kaldırılmasıyla yerli ve yabancı turistler Şanlıurfa'ya akın etti. Tarih, kültür, müzik ve gastronomi şehri olan Şanlıurfa'ya gelen yerli ve yabancı turistlerin güvenli bir şekilde alışveriş yapmaları için bir takım önlem alan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Balıklıgöl platosu ve tarihi hanlar bölgesinde yer alan işyerlerini denetledi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, kentin simgelerinden biri olan tarihi Balıklıgöl platosunda bulunan işletmelerde denetimler yaparak, lokantalarda her masada içerisinde ürünlerin fiyatının yer aldığı menünün olması gerektiğini ayrıca fiyat etiketinin gözle görülür bir yerde asılı olması uyarısında bulundu. Zabıta ekipleri, tarihi Balıklıgöl platosundaki Kafe, lokanta, çay bahçeleri ve çarşı esnaflarına hijyen, ürünlerin kapalı ortamda satışa sunulması ve fiyat etiketleri noktasında denetimlerinin devam edeceğini belirterek esnaflardan Şanlıurfa'ya gelen yerli ve yabancı misafirlerin kentten mutlu ayrılması için üzerlerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmelerini istedi.

İşletme sahipleri ve çarşı esnafı denetimlerin yapılmasından dolayı memnun olduklarını belirtti. - ŞANLIURFA

Balıklıgöl platosunda denetim
Balıklıgöl platosunda denetim
Balıklıgöl platosunda denetim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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