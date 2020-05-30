Balıklıgöl maskeli ve sosyal mesafeli ziyarete açıldı
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Balıklıgöl maskeli ve sosyal mesafeli ziyarete açıldı

Şanlıurfa'da, korona virüs tedbirleri kapsamında ramazan ayı boyunca ziyarete kapanan tarihi Balıklıgöl, sosyal mesafe ve maske kuralları çerçevesinde tekrar ziyarete açıldı.

Balıklıgöl maskeli ve sosyal mesafeli ziyarete açıldı
30.05.2020 13:50 | Son Güncelleme: 30.05.2020 13:53

Şanlıurfa'da, korona virüs tedbirleri kapsamında ramazan ayı boyunca ziyarete kapanan tarihi Balıklıgöl, sosyal mesafe ve maske kuralları çerçevesinde tekrar ziyarete açıldı.

Şanlıurfa'nın en önemli kültür varlıklarından olan tarihi Balıklıgöl platosu ramazan ayı içerisinde Şanlıurfa Valiliği'nin aldığı kararla tamamen ziyarete kapatılmıştı. Yılın her döneminde kalabalık olan Balıklıgöl bu süreçte en tenha günlerini yaşadı. Ramazan Bayramı sonrası atılan normalleşme adımları ile ziyarete tekrar açılan Balıklıgöl, vatandaşların akınına uğradı. Havaların ısınmasını fırsat bilen vatandaşlar, Balıklıgöl'ü ziyaret ederek dua etti. Tarihi mekanda fotoğraf çekip, göldeki balıklara yem atarak dilek tutan vatandaşlar, sosyal mesafe kurallarına uyarak tarihi mekanda vakit geçirdi.

Diyarbakır'dan Balıklıgöl'ü ziyaret etmek için gelen ziyaretçilerden Haşim İpek, Herkesin kurallara ve sosyal mesafe ve maske kuralarına uyması gerektiğini belirtti. İpek, Balıklıgöl'ün kurallar çerçevesinde tekrar açıldığı için memnun olduğunu aktardı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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