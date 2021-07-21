Balıklıgöl'e ziyaretçi akını
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Balıklıgöl'e ziyaretçi akını

Balıklıgöl'e ziyaretçi akını
Demirören Haber Ajansı / Ömer Şulul - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'nın simgesi ve dünyanın tek doğal akvaryumu olan Balıklıgöl, Kurban Bayramı dolayısıyla ziyaretçi akınına uğradı.

ŞANLIURFA'nın simgesi ve dünyanın tek doğal akvaryumu olan Balıklıgöl, Kurban Bayramı dolayısıyla ziyaretçi akınına uğradı.

Hazreti İbrahim'in doğduğu ve ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen Balıklıgöl'de, Kurban Bayramı dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. 9 günlük bayram tatilinde tatilciler, Şanlıurfa'nın önemli tarihi ve turistik mekanlardan olan Balıklıgöl'e akın etti. Gölü dolaşan ve balıkları yem atarak besleyen yabancı turistlerin de aralarında bulunduğu ziyaretçiler, dilek tutup dua etti. Ziyaretçiler, aileleriyle birlikte bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.


Balıklıgöl'e ziyaretçi akını
Balıklıgöl'e ziyaretçi akını
Balıklıgöl'e ziyaretçi akını
Balıklıgöl'e ziyaretçi akını
Balıklıgöl'e ziyaretçi akını
Balıklıgöl'e ziyaretçi akını
Balıklıgöl'e ziyaretçi akını
Balıklıgöl'e ziyaretçi akını
Balıklıgöl'e ziyaretçi akını
Balıklıgöl'e ziyaretçi akını
Balıklıgöl'e ziyaretçi akını
Balıklıgöl'e ziyaretçi akını
Balıklıgöl'e ziyaretçi akını
Balıklıgöl'e ziyaretçi akını

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer Şulul

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