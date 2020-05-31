Balıklıgöl'e ilk yerli turistler gelmeye başladı
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Balıklıgöl'e ilk yerli turistler gelmeye başladı

Türkiye'de korona virüsü salgınında normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte Şanlıurfa'da bulunan dini, tarihi ve turistik mekanlara günübirlik turist gelmeye başladı.

Balıklıgöl'e ilk yerli turistler gelmeye başladı
31.05.2020 16:47 | Son Güncelleme: 31.05.2020 16:51

Türkiye'de korona virüsü salgınında normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte Şanlıurfa'da bulunan dini, tarihi ve turistik mekanlara günübirlik turist gelmeye başladı.

Türkiye'de korona virüsü salgınında normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte Şanlıurfa'da bulunan dini, tarihi ve turistik mekanlardan biri olan Balıklıgöl'e yerli turist gelmeye başladı. Çeşitli nedenlerle Türkiye'nin değişik illerinden günübirlik olarak Şanlıurfa'ya gelen vatandaşlar, Balıklıgöl'ü ziyaret ediyor. Yerli turistler, ziyaret esnasında namaz kılıp dua ederek, balıklara da yem veriyor.

"Askerimizi almaya geldik"

Birliğinden terhis olan kardeşini almaya geldiklerini söyleyen Abdullah Develi, "Hatay'ın Reyhanlı ilçesinden geliyoruz. Kardeşim Şanlıurfa'da askerlik yapıyor, teskeresini aldı. Balıklıgöl'ün açıldığını duyduk. Gelmişken buraları da ziyaret edip görelim dedik. İlk defa buraya geldim. Duymuştum ama bu güne kısmet oldu. Balıklara yem verdik, namaz kıldık, arkadaşlarla gezdik. Buradaki insanlar misafirperver. Askerimizi alıp döneceğiz" diye konuştu.

Birliğinden terhis olan yakınlarını almaya gelen vatandaşların da ziyaret etmesi nedeniyle Balıklıgöl'ün pandemi sürecinin başladığı günden beri ilk defa bu kadar yoğun bir şekilde ziyaretçi ağırladığı gözlendi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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