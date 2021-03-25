ŞANLIURFA Balıklıgöl'e düşen genç kızı vatandaşlar kurtardı
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ŞANLIURFA Balıklıgöl'e düşen genç kızı vatandaşlar kurtardı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
ŞANLIURFA Balıklıgöl'e düşen genç kızı vatandaşlar kurtardı

Balıklıgöl'e düşen genç kızı vatandaşlar kurtardıŞANLIURFA'nın simgesi olan Balıklıgöl'de gezerken suya düşen genç kız, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Balıklıgöl'e düşen genç kızı vatandaşlar kurtardı

ŞANLIURFA'nın simgesi olan Balıklıgöl'de gezerken suya düşen genç kız, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Tarihi Balıklıgöl'de hafta sonu gezmeye çıkan adı öğrenilmeyen genç kız, yem attıktan sonra balıkları izlemek için eğilince dengesini kaybedip, suya düştü. Çevredekiler, hemen suya atlayıp, genç kızı kurtardı. Kurtarma anları ise diğer ziyaretçiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Islandığı için üşüyen genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

ŞANLIURFA Balıklıgöl'e düşen genç kızı vatandaşlar kurtardı
ŞANLIURFA Balıklıgöl'e düşen genç kızı vatandaşlar kurtardı
ŞANLIURFA Balıklıgöl'e düşen genç kızı vatandaşlar kurtardı
ŞANLIURFA Balıklıgöl'e düşen genç kızı vatandaşlar kurtardı
ŞANLIURFA Balıklıgöl'e düşen genç kızı vatandaşlar kurtardı
ŞANLIURFA Balıklıgöl'e düşen genç kızı vatandaşlar kurtardı
ŞANLIURFA Balıklıgöl'e düşen genç kızı vatandaşlar kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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