Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nin yenilenen servisleri hizmete başladı

Şanlıurfa'daki Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde yenilenen servisler törenle hizmete başladı.

Şanlıurfa'daki Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde yenilenen servisler törenle hizmete başladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, hayırsever iş adamı Yusuf Avcı ve ailesinin destekleriyle hastanenin ortopedi ve dahiliye servislerini baştan sona yenilendi.

Hastane yönetiminin hazırladığı proje doğrultusunda tadilatı tamamlanan bölümler için tören düzenlindi.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, törendeki konuşmasında, şehrin en eski hastanelerinden olan Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nin modernize edilmesi için çalışmalar başlatıldığını ve ilk katkıyı hayırsever iş adamı Yusuf Avcı ile eşi Fatma Avcı'nın yaklaşık 1,5 milyon TL'lik kaynakla sağladığını belirtti.

Hastanenin ortopedi ve dahiliye servislerinin tamamen yenilendiğini kaydeden Vali Erin, diğer servislerin de yenilenmesi için Şanlıurfalı iş adamları ve hayırseverlere çağrıda bulundu.

Açılışa AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri Gülender Açanal, Ahmet Akay ve Mehmet Ali Cevheri, AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı ve davetliler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme