Balıklıgöl'deki kafede kitap okuyanlara çay ve kurabiye ikramı

02.12.2019 11:55 | Son Güncelleme: 02.12.2019 11:59

Şanlıurfa'da bulunan tarihi Balıklıgöl yerleşkesindeki bir kafede, okuma alışkanlığını arttırmak amacıyla kitap okuyanlara ücretsiz çay ve kurabiye veriliyor.

Elbirliği Derneği tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle iki yıl önce tarihi Balıklıgöl yerleşkesinde açılan ve Kitaphane adı verilen kafede, ziyaretçilere kitap okumaları şartıyla çay ve kurabiye ikram ediliyor.

Özellikle öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği kafe, kısa sürede il dışından gelen misafirlerin de uğrak yeri haline geldi.

Elbirliği Derneği Başkanı Handan Karataş, Gençlik ve Spor Bakanlığının gençlik projeleri kapsamında yaklaşık 2 yıl önce proje hazırlayarak başvuruda bulunduklarını söyledi.

Projenin kabul edilmesinin ardından Bakanlığın katkıları ve Şanlıurfa Valiliğinin yer tahsisiyle Balıklıgöl Yerleşkesi'nde Kitaphane'yi kurduklarını anlatan Karataş, kentten ve il dışından ziyarete gelenlerin burada hem kitap okuduklarını hem dinlendiklerini ifade etti.

"Gönüllüler hizmet veriyor"

Kitaphanenin kapılarının herkese açık olduğunu dile getiren Karataş, şöyle devam etti:

"Burada 5 gönüllü üyemizle hizmet veriyoruz. Kitap okumayı daha cazip hale getirmek için '10 sayfa okuyana çay' sloganıyla gelen misafirlerimizi ağırlıyoruz. Kente gelen çok sayıda vatandaş bu manevi atmosfer içinde kitap okuyup, çaylarını yudumluyor. Ayrıca gençlerimiz ve öğrencilerimiz için satranç kursları, yazarlık eğitimi, tiyatro gösterisi gibi etkinlikler de düzenliyoruz. Amacımız hem eğitici, hem öğretici hem de eğlendirici programlarla öğrencilerimize destek olmak. Çayın yanında uzun süre kitap okuyanlara veya ders çalışan öğrencilerimize gönüllü kadınlarımızın yaptığı yöremize ait bir çeşit kurabiye olan külünçe de ikram ediyoruz. Buraya çocuklarıyla gelen annelerimiz, ailece gelen misafirlerimiz oluyor. Anne ve babalar kitap okurken çocuklarımıza da boya kalemi ve resim kağıdı vererek resim yapmalarını sağlıyoruz sonra bu resimleri de duvara asıyoruz."

Tüm vatandaşları Kitaphane'ye davet eden Karataş, "Diğer kentlerden de bu projemizi beğenenler ve yapmak için bizden destek isteyenler var. Elimizden geldiği kadar onlara da yardımcı olmaya çalışıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı başta olmak üzere Şanlıurfa Valiliği ve katkısı olan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Ziyaretçiler memnun

Afyonkarahisar'dan inşaat mühendisi Süleyman Koç, "Peygamberler Şehri"ni gezmeye geldiğini ve Balıklıgöl'ü gezerken Kitaphane'yi gördüğünü söyledi.

Kitap okuyana çay ve külünçe ikram edilmesinin çok iyi bir uygulama olduğunu anlatan Koç, "Böyle bir projeden dolayı yetkililere ve dernek görevlilerine teşekkür ediyorum. Başka yerde böyle bir şey görmedim umarım tüm illerde bu tür projeler gerçekleşir." diye konuştu.

Edebiyat Öğretmeni Nihal Koç da uygulamayı çok beğendiğini belirterek, "Türk halkı olarak çayı çok seviyoruz, yanında kitap olunca da çok güzel olmuş. Burasını çok beğendim umarım başka yerlerde de örnekleri yapılır." şeklinde konuştu.

Lise öğrencisi Gülcan Arslan da boş zamanlarında Kitaphane'ye gelerek hem kitap okuduğunu hem derslerine çalıştığını söyledi.

Öğrencilerden Zeynep Işıklar da bir tanıdığının tavsiyesi üzerine geldiği Kitaphane'yi çok sevdiğini ve bol bol kitap okuma fırsatı bulduğunu belirterek, dernek yetkililerine teşekkür etti.

Kaynak: AA