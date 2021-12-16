Balıklıgöl'deki esnaf işgallerine son veriliyor - Haberler
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Balıklıgöl'deki esnaf işgallerine son veriliyor

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Kolsuz - Haberler | Güncel

Balıklıgöl'deki esnaf işgallerine son veriliyor Şanlıurfa'nın dini, tarihi ve turisttik mekanlarından bir olan Balıklıgöl'de uzun süredir kamuoyunu meşgul eden işgaliyelere son veriliyor.

ŞANLIURFA (İHA) - Balıklıgöl'deki esnaf işgallerine son veriliyor

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın dini, tarihi ve turisttik mekanlarından bir olan Balıklıgöl'de uzun süredir kamuoyunu meşgul eden işgaliyelere son veriliyor.

Şanlıurfa'nın dini, tarihi ve turistik mekanlarından biri olan Balıklıgöl platosundaki işyerlerine yer işgali denetimi yapıldı. Daha önce işgal ettikleri alanları boşaltmaları konusunda zabıta ekipleri tarafından uyarılan işyeri sahipleri, uyarılara aldırış etmeyince karşılarında zabıta ve polis ekiplerini buldu. Bölgedeki bazı esnaflar, işgal ettikleri alanlardaki eşyalarını işyerlerine taşırken alandaki demir profiller ise kesilerek yerinden kaldırıldı.

Zabıta ve polis ekiplerinin kontrolünde kafe ve restoranlara ait malzemelerin işgal edilen alanlardan kaldırılma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Balıklıgöl'deki esnaf işgallerine son veriliyor

Balıklıgöl'deki esnaf işgallerine son veriliyor

Balıklıgöl'deki esnaf işgallerine son veriliyor

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İhlas Haber Ajansı / Ahmet Kolsuz - Son Dakika Haberleri

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