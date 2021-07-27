Balıklıgöl'de sağlık ekipleri, megafonla aşı çağrısı yaptı
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Balıklıgöl'de sağlık ekipleri, megafonla aşı çağrısı yaptı

Balıklıgöl'de sağlık ekipleri, megafonla aşı çağrısı yaptı
Demirören Haber Ajansı / Ömer Şulul - Haberler | Güncel

AŞILAMA oranının düşük olduğu kentler arasında yer alan Şanlıurfa'da İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, şehrin simgesi olan Balıklıgöl bölgesinde megafonla yaptığı anonslarla halkı aşı olmaya davet etti.

AŞILAMA oranının düşük olduğu kentler arasında yer alan Şanlıurfa'da İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, şehrin simgesi olan Balıklıgöl bölgesinde megafonla yaptığı anonslarla halkı aşı olmaya davet etti. Ekiplerin çağrısının ardından çok sayıda kişi, mobil istasyonda aşılarını yaptırdı. 

?Koronavirüs vaka sayılarında artış olan ve aşılama oranının düşük kaldığı Şanlıurfa'da İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, kentin simgesi Balıklıgöl ile tarihi çarşıların olduğu bölgelerde, megafonla aşı çağrısında bulundu. İl Sağlık Müdürlüğü'nce 228 kişilik personelle faydaları anlatılarak, halk aşı olmaya ikna ediliyor. 

Kamu Hastane Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Faruk Günak, Şanlıurfa'nın aşı ortalamasında istenilen seviyede olmadığını söyledi. Kent sakinlerini aşı olmaları için ikna etmek üzere ekipler kurduklarını ve kapı kapı dolaşıldığını anlatan Günak, bunun yanı sıra kentte yoğunluk olan bölgelerde de personelin megafonla çağrı yaptıklarını belirtti. İsteyen herkesin sağlık kuruluşlarında randevusuz aşı yapabileceklerini anlatan Günak, "Şanlıurfa'nın çeşitli noktalarında özellikle turistik olan yerlerde, aşı merkezlerinde, kalabalık caddelerde mobil ekiplerle aşılama uygulamasını yapıyoruz. Biz elimizden geldiği kadar aşı olma imkanı olmayan ya da tereddüt eden insanlarımıza ekipler göndererek onlara hizmet sunuyoruz. Aşının kısırlık yaptığı veya farklı şekilde tereddüt edenler var. Şanlıurfa'da şu ana kadar toplam 620 bin 413 kişi aşı yaptırdı. İlk doz aşı uygulanan kişi sayısı 441 bin 414 olurken, ikinci doz uygulanan kişi sayısı ise 165 bin 6 ama yaptığımız saha çalışmaları ve ekiplerimizin kapı kapı dolaşarak yapacağımız aşılama ile bu sayıyı yükselteceğiz" dedi. Öte yandan ekiplerin megafonla çağrısı sonrası çok sayıda kişi, mobil istasyonda aşılarını yaptırdı.

Balıklıgöl'de sağlık ekipleri, megafonla aşı çağrısı yaptı
Balıklıgöl'de sağlık ekipleri, megafonla aşı çağrısı yaptı
Balıklıgöl'de sağlık ekipleri, megafonla aşı çağrısı yaptı
Balıklıgöl'de sağlık ekipleri, megafonla aşı çağrısı yaptı
Balıklıgöl'de sağlık ekipleri, megafonla aşı çağrısı yaptı
Balıklıgöl'de sağlık ekipleri, megafonla aşı çağrısı yaptı
Balıklıgöl'de sağlık ekipleri, megafonla aşı çağrısı yaptı
Balıklıgöl'de sağlık ekipleri, megafonla aşı çağrısı yaptı
Balıklıgöl'de sağlık ekipleri, megafonla aşı çağrısı yaptı
Balıklıgöl'de sağlık ekipleri, megafonla aşı çağrısı yaptı
Balıklıgöl'de sağlık ekipleri, megafonla aşı çağrısı yaptı
Balıklıgöl'de sağlık ekipleri, megafonla aşı çağrısı yaptı
Balıklıgöl'de sağlık ekipleri, megafonla aşı çağrısı yaptı
Balıklıgöl'de sağlık ekipleri, megafonla aşı çağrısı yaptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer Şulul

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