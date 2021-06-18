Balıklıgöl'de mobil aşı uygulamasına yoğun ilgi
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Balıklıgöl'de mobil aşı uygulamasına yoğun ilgi

İhlas Haber Ajansı / Bekir Şeyhanlı - Haberler | Sağlık

Balıklıgöl'de mobil aşı uygulamasına yoğun ilgi Şanlıurfa'da aşı vatandaşın ayağına geldi Şanlıurfa'da korona virüsle mücadele kapsamında Türkiye'nin en büyük doğal akvaryumu olan Balıklıgöl'de mobil aşı araçları hizmet vermeye başladı.

Balıklıgöl'de mobil aşı uygulamasına yoğun ilgi

Şanlıurfa'da aşı vatandaşın ayağına geldi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da korona virüsle mücadele kapsamında Türkiye'nin en büyük doğal akvaryumu olan Balıklıgöl'de mobil aşı araçları hizmet vermeye başladı.

Türkiye genelinde hızla uygulanan aşı çalışmaları Şanlıurfa'da da sürdürülüyor. Korona virüsle mücadele kapsamında Covid-19 aşılama çalışmaları devam ediyor. Sağlık merkezlerine Covid-19 aşı öncelikleri olmasına rağmen çeşitli nedenlerden dolayı gidemeyen vatandaşların aşıları, mobil aşı aracında sağlık ekipleri tarafından uygulanıyor. Vatandaşların aşıya erişimini kolaylaştırmak, daha büyük kitlelere ulaşabilmek amacı ile Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde Balıklıgöl platosunda ve Topçu Meydanı'nda mobil aşı araçları hizmet vermeye başladı.

Dünyanın sayılı ve Türkiye'nin en büyük doğal akvaryumu özelliğini taşıyan Balıklıgöl'de aşı olan vatandaşlar, hem doğanın güzelliğini seyrediyor hem de maneviyatı yaşıyor. Vatandaşlar hizmetin ayaklarına kadar geldiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Balıklıgöl'de mobil aşı uygulamasına yoğun ilgi
Balıklıgöl'de mobil aşı uygulamasına yoğun ilgi
Balıklıgöl'de mobil aşı uygulamasına yoğun ilgi
Balıklıgöl'de mobil aşı uygulamasına yoğun ilgi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bekir Şeyhanlı

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