Balıklıgöl'de Mevlit Kandili yoğunluğu

08.11.2019 16:29 | Son Güncelleme: 08.11.2019 16:44

Mevlit Kandili dolayısıyla Balıklıgöl platosu içerisinde yer alan ibadethanelerde yoğunluk yaşandı.



Şanlıurfa'da Mevlit Kandili dolayısıyla yoğunluk yaşandı. Çevre illerden kente gelen vatandaşlar, Balıklıgöl platosu içerisinde yer alan ibadethanelerde cuma namazını eda etti. Vatandaşlar, namaz sonrası Balıklgöl'de balıklara yem atarak dua etti. Hazreti Muhammet'in doğduğu gece olarak kutlanan Mevlit Kandili gecesinde namaz kılmak için kente gelen vatandaşlar, tarihi ve turistik mekanları da gezme fırsatı buldu. Vatandaşlar, o anlarını anlarını fotoğraflarla da ölümsüzleştirdi. Daha çok Gaziantep, Osmaniye, Adana, Adıyaman, Mardin ve Diyarbakır'dan kente gelen vatandaşlar, kandilin İslam alemine barış ve huzur getirmesi temennisinde bulundu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA