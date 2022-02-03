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Balıklıgöl'de kandil coşkusu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Balıklıgöl'de kandil coşkusu

Mübarek üç ayların başlangıcı olan Regaib Kandili'nde Şanlıurfalılar bölgenin dini, tarihi ve turistik mekanları arasında yer alan Balıklıgöl platosundaki camilere akın etti.

Mübarek üç ayların başlangıcı olan Regaib Kandili'nde Şanlıurfalılar bölgenin dini, tarihi ve turistik mekanları arasında yer alan Balıklıgöl platosundaki camilere akın etti.

Şanlıurfalılar, mübarek üç ayların başlangıcı olan Regaib Kandili'nde Balıklıgöl'e akın etti. Büyük küçük demeden bölgenin dini, tarihi ve turistik mekanları arasında yer alan Balıklıgöl platosu içerisindeki camilere giden Şanlıurfalılar, namaz kılıp dua etti. Eyyübiye Belediyesi, çeşitli sivil toplum kuruluşları ve bir grup genç kendi aralarında topladıkları paralarla aldıkları hurma, lokma tatlısı, salep ve kandil simitlerini vatandaşlara ikram etti. İkramlar en çok çocukları sevindirdi. Dağıtılan yiyecek ve içecekleri alan çocuklar büyük bir mutluluk yaşadı. Çocuklar, kandil olduğunu ve herkesin simit dağıttığını söyleyerek camiye geldiklerini belirtti. - ŞANLIURFA

Balıklıgöl'de kandil coşkusu

Balıklıgöl'de kandil coşkusu

Balıklıgöl'de kandil coşkusu

Balıklıgöl'de kandil coşkusu

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Regaib Kandili, Balıklıgöl, kandil, Namaz, Yerel, Haber

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