Balıklıgöl'de bin 200 yıl sonra sessiz Ramazan
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Balıklıgöl, Şanlıurfa, Haber

Balıklıgöl'de bin 200 yıl sonra sessiz Ramazan

Balıklıgöl'de bin 200 yıl sonra sessiz Ramazan Bin 200 yıldır Balıklıgöl'de kılınan teravih namazı bu yıl kılınmadı Korona virüsü nedeniyle Şanlıurfa'daki Balıklıgöl'de yaklaşık bin 200 yıl sonra ilk defa teravih namazı kılınamadı.

24.04.2020 01:02 | Son Güncelleme: 24.04.2020 01:05
Balıklıgöl'de bin 200 yıl sonra sessiz Ramazan

Balıklıgöl'de bin 200 yıl sonra sessiz Ramazan

Bin 200 yıldır Balıklıgöl'de kılınan teravih namazı bu yıl kılınmadı

ŞANLIURFA - Korona virüsü nedeniyle Şanlıurfa'daki Balıklıgöl'de yaklaşık bin 200 yıl sonra ilk defa teravih namazı kılınamadı.

Korona virüs salgını nedeniyle Şanlıurfa'da Ramazan ayı hüzünlü başladı. Yaklaşık bin 200 yıldır teravih namazlarının kılındığı Balıklıgöl yerleşkesindeki camilerde bu yıl teravih namazı kılınmadı. Plato içerisindeki camilerde okunan selalar, ezanlar ve dualar, Balıklıgöl'ün boş meydanlarında yankılandı. Her yıl Ramazan ayının ilk gecesi teravih namazı nedeniyle dolup taşan camiler bu yıl tamamen boş kaldı. Binlerce kişinin akın ettiği plato, adeta sessizliğe büründü.

Balıklıgöl'de bin 200 yıl sonra sessiz Ramazan

Kaynak: İHA

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