Balıklıgöl'de balık ölümleri raporlaştırılıyor
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Balıklıgöl'de balık ölümleri raporlaştırılıyor

03.03.2021 08:04 | Son Güncelleme: 03.03.2021 08:08
Balıklıgöl'de balık ölümleri raporlaştırılıyor

ŞANLIURFA'nın simgelerinden olan Balıklıgöl'de çeşitli nedenlerle veya doğal yollardan ölen balıklar ile ilgili raporlar tutuluyor.

ŞANLIURFA'nın simgelerinden olan Balıklıgöl'de çeşitli nedenlerle veya doğal yollardan ölen balıklar ile ilgili raporlar tutuluyor. Çevre Koruma Vakfı görevlilerince fotoğrafı çekilen balığın raporunda; ölüm tarihi, boy ve ağırlığı ölçülüp dijital ortama aktarıldıktan sonra toprağa gömülüyor.

İnanç turizminin önemli merkezlerinden Şanlıurfa'nın simgesi haline gelen Balıklıgöl'de yaşayan sazan türü balıkların ölüm kayıtları tutuluyor. Hazreti İbrahim'in ateşe atılmasıyla oluştuğuna inanılan Balıklıgöl'deki balıklar kutsal kabul edilerek yerli ve yabancı turistler tarafından ziyaret ediliyor. Ziyaretçiler, yemlerle balıkları beslediği gölde dileklerinin kabul olması için dualar ediyor. Kentle bütünleşen Balıklıgöl'de 5 bin civarındaki bulunan balıkların son 2 yıldır ölüm kayıtları alınıyor. Balıklıgöl'deki balık ölümlerini dijital ortamda kayıt altına aldıklarını ifade eden Balıkçılık Teknoloji Yüksek Mühendisi Mahmut Yüksel, "Balıklıgöl'de her gün rutin kontrollerimiz var. Burada ölüm ve hastalıklarla ilgili, gölün kirliliği ve yem kalitesiyle ilgili çalışmalar yürütüyoruz. Burada yapılan bütün çalışmaların kaydını tutuyoruz. Son 2 yıldır başladığımız bu kayıt olayını, bizden sonra geleceklere kolaylık olsun diye yapıyoruz. Buranın bir geçmiş kaydını tutuyoruz. Bu çalışmalar kapsamında balıkların ölüm tutanaklarını da tutuyoruz. Bu tutanakların istatiksel verileri bizler için çok önemlidir. Acaba ölüm aşırı bir yoğunlukta mı, yoksa rutin ölümler mi noktasında bu çalışmayı başlattık. Geçen yıl verilerine göre 252 balık ölümü gerçekleşti. Ölen balıkların ağırlıkları, yaş durumunu öğrenip bunların fotoğraflarını çekiyoruz. Almış olduğumuz bu kayıtları daha sonra Şanlıurfa Valiliği bünyesinde kurulan komisyona aktarıyoruz" diye konuştu.

KAYDI ALINIP TOPRAĞA GÖMÜLÜYOR

Çevre Koruma Vakıf Müdürü Siracettin İlhan ise ölen balıkların kayıtlarının alınmasının ardından defnedildiğini belirterek, "İlk olarak balığın doğal yollardan mı yoksa hastalıktan mı öldüğü tespit ediliyor ve balığı fotoğraflıyoruz. Daha sonra boyu ve ağırlığını saptayıp bu verileri dijital ortamda arşivliyoruz. Herhangi bir olumsuzluk varsa gerekli müdahale yapılıyor. Bu raporları gelecek için arşivliyoruz. Ölen balıkları bu işlemin ardından çevreye olumsuzluk vermemesi için toprak altına gömüyoruz" dedi.


Balıklıgöl'de balık ölümleri raporlaştırılıyor
Balıklıgöl'de balık ölümleri raporlaştırılıyor
Balıklıgöl'de balık ölümleri raporlaştırılıyor
Balıklıgöl'de balık ölümleri raporlaştırılıyor
Balıklıgöl'de balık ölümleri raporlaştırılıyor
Balıklıgöl'de balık ölümleri raporlaştırılıyor
Balıklıgöl'de balık ölümleri raporlaştırılıyor
Balıklıgöl'de balık ölümleri raporlaştırılıyor
Balıklıgöl'de balık ölümleri raporlaştırılıyor
Balıklıgöl'de balık ölümleri raporlaştırılıyor
Balıklıgöl'de balık ölümleri raporlaştırılıyor
Balıklıgöl'de balık ölümleri raporlaştırılıyor
Balıklıgöl'de balık ölümleri raporlaştırılıyor
Balıklıgöl'de balık ölümleri raporlaştırılıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK

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