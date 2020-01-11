Balıklıgöl'de bahar havası

11.01.2020 17:47 | Son Güncelleme: 11.01.2020 17:47

ŞANLIURFA'nın simgesi, dünyanın tek doğal akvaryumu Balıklıgöl, havaların ısınmasıyla yerli ve yabancı tursitlerin akınına uğruyor.

Şanlıurfa'da yağışın ardından çıkan güneş ve ısınan hava ile birlikte tursitler, Balıklıgöl'e akın etti. Hava sıcaklığının 12 dereceye ulaştığı kente gelen yerli ve yabancı tursitler, Hazreti İbrahim'in doğduğunu inanılan mağaraya girerek, şifalı sudan içip, dua etti. Tarihi çarşıları gezip, özellikle kumaş ve kurutmalık baharatlardan aldı. Balıklıgöl'de de balıklara yem atıp, dilek tuttu.

Kaynak: DHA

Bahar havasını değerlendirdiklerini söyleyen ziyaretçiler, "Bir haftanın yorgunluğunu bu güzel mekanda geçirerek gidermeye çalışıyoruz. Bugün hava çok güzel, ağaçların altında oturarak, temiz havayı teneffüs etmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dediler.