Balıklıgöl çocuk sesleriyle şenlendi
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Balıklıgöl çocuk sesleriyle şenlendi

Balıklıgöl çocuk sesleriyle şenlendi Şanlıurfa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle uzun bir aradan sonra ilk kez dışarı çıkan çocuklar, Balıklıgöl'e akın etti.

Balıklıgöl çocuk sesleriyle şenlendi
13.05.2020 21:57 | Son Güncelleme: 13.05.2020 21:59

Balıklıgöl çocuk sesleriyle şenlendi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle uzun bir aradan sonra ilk kez dışarı çıkan çocuklar, Balıklıgöl'e akın etti.

Şanlıurfa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş altı çocuklar, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile uzun bir aradan sonra dışarı çıktı. Sokağa çıkan bazı çocuklar arkadaşlarıyla bazıları da aileleriyle birlikte Balıklıgöl Platosuna akın etti. Çocuklar burada balıklara yem attı. Aileleriyle birlikte dışarı çıkan ve eğlenen çocukların sosyal mesafe kuralına uyarak eldiven ve maske taktıkları da görüldü.

Kentin tarihi sokaklarını gezen çocuklar, uzun bir bir aradan sonra dışarı çıktıkları için mutlu olduklarını belirti. Çocuklar, alışveriş etmeyi de ihmal etmedi.

Öte yandan, bazı çocukların da el kısa süreliğine de olsa dışarı çıkarak bayram harçlıklarını kazanmak için el arabaları ile çalıştıkları da görüldü.

Balıklıgöl çocuk sesleriyle şenlendi

Kaynak: İHA

Manşet

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