Balıklı ve Servi mahallelerine yağmur suyu hattı
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Balıklı ve Servi mahallelerine yağmur suyu hattı

Kütahya Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, altyapı çalışmalarına devam ediyor.

Balıklı ve Servi mahallelerine yağmur suyu hattı
26.04.2020 13:39 | Son Güncelleme: 26.04.2020 13:39

Kütahya Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, altyapı çalışmalarına devam ediyor.

Kütahya Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen faaliyetler çerçevesinde Balıklı Mahallesi, Servi Mahallesi ve Cumhuriyet Caddesini kapsayan bölüme 500'lük yağmur suyu hattı döşeniyor.

Ekipler, yerleşim yerlerine yağmurdan kaynaklı olası su baskınları, su birikintilerinden kaynaklı yol tahriplerine ve kapanmalarına engel olmak için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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