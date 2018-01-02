Balıklı kaplıca mahkemelik oldu

Sivas'ın önemli sağlık turizm noktalarından birisi ola Balıklı Kaplıca, Kangal Belediyesi ile İl Özel İdaresi arasında dava konusu oldu.

Kangal Belediyesi, Balıklı Kaplıca'nın Belediyenin mülkü olduğunu ileri sürüp Kaplıcadan doğan haklarını geri istiyor.



Sivas'ın Kangal Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde ki Balıklı Kaplıca'nın Belediyenin mülkü olduğunu ileri sürüp kaplıcadan doğan haklarını geri istiyor.

Sivas'ın Kangal ilçesinde 'doktor balıkları' ile meşhur olan Balıklı Kaplıca Kangal Belediyesi ile kaplıcanın mülkiyetini elinde bulunduran İl Özel İdaresi arasında dava konusu oldu. Kangal Belediyesi tarafından 1963 yılında İl Özel İdaresine satılan kaplıca ile ilgili belirlenin ödemenin gerçekleştirilmediği, şartname ki maddelerin de uygulanmadığı gerekçesi ile Kangal Abliye Hukuk Mahkemesine geçtiğimiz yıllarda dava açıldı. Kangal Belediyesi İl Özel İdaresinden ya kaplıcanın mülkiyetinin geri devrini yada ödenmeyen bedelin faizleri ile birlikte 103 milyon lira olarak kendilerine ödenmesini istiyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kangal Belediye Başkanı Mehmet Öztürk, davanın 2018 yılı ortalarında sonuçlanmasını beklediklerini belirtip, "Bu davayı açma gerekçemizde mülkün bizim olduğunu iddia ediyoruz. Burası geçmişte belediye tarafından il özel idaresine satılan bir yer. Ancak bu süre içerisinde para ödenmemiş. Turizm tesisi yapılacak denmiş bu şartta yerine getirilmemiş. Bu konuyu Kangal Asliye Hukuk Mahkemesine taşıdık. Davamız devam ediyor. Bizim talebimiz; ilk olarak 1963 yılının şartlarında belirlenen 50 bin TL'lik belediyemize ödenmesi gereken paranın faizi ile ödenmesi veya şartlar yerine getirilmediği için mülkün geri devridir. Davanın 2018'in ortalarında neticeleneceğini ümit ediyoruz. Kangal Asliye Hukuk Mahkemesi Merkez Bankası'ndan 1963 yılında ödenmeyen 50 bin TL'nin günümüzde ki karşılığı soruldu. Gelen cevapta 103 milyon 132 bin TL olarak belirtilmiş. Biz delil ve belgelerimiz ile mücadelemizi veriyoruz. Kangallının mülkü olan mali yine Kangallıya teslim edip yapacağımız yatırımlarla ülkemizin hizmetine sunmak istiyoruz" dedi.

Doktor balıkları ile bilinen kaplıca şifalı suyu ve balıkları ile bir çok cilt hastalığının tedavisinde kullanıyor.