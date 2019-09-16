Balıkların öldüğü oruçlu göleti'ne tankerle su taşınıyor

16.09.2019 16:02

KIRKLARELİ'nin Babaeski ilçesine bağlı Oruçlu köyünde, bilinçsiz sulama ve kurak geçen mevsim nedeniyle kuruma noktasına gelen ve balık ölümlerinin yaşandığı Oruçlu Göleti'ne tankerle su taşınmaya başlandı.Babaeski ilçesine bağlı Oruçlu köyünde ve köy ile aynı adı taşıyan üreticilerin tarlalarını sulama ve hayvanların su ihtiyacını karşıladığı gölette, su yetersizliği nedeniyle 3 gün önce balık ölümleri yaşanmaya başladı. Tarım arazilerini sulamak için kullanılan ve yağış almayan gölet bilinçsiz tarım sulaması ve kurak geçen mevsim nedeniyle kurudu. Gölette yaşayan binlerce balık telef olurken, çok sayıda balık da az kalan suda yaşam mücadelesi veriyor.Kırklareli Valiliği kuruyan gölette oksijensiz kalıp yaşam mücadelesi veren balıkları kurtarmak için devreye girdi. Vali Osman Bilgin'in talimatıyla İl Özel İdaresi, 15'er tonluk tankerlerle gölete su taşımaya başladı. Toprağın kuru olması nedeniyle su seviyesi yükselmezken, su bırakma çalışmaları devam ediyor. Gölete barajdan su bırakılıp, kalan balıkların kurtarılacağı belirtildi. Yaklaşık 150 ton su bırakılan gölete akşama yaklaşık 300 ton su bırakılması hedefleniyor.Oruç Köyü Muhtarı Şevket Filiz, göletteki su seviyesinin yükseltilmesi için çalışma başlatılmasından memnun olduğunu belirterek, "Balıkları kurtarıncaya kadar gölete su dolduracağı söylendi" dedi.





Kaynak: DHA