Balıklar oltaya değil, objektiflere takıldı
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Balıklar oltaya değil, objektiflere takıldı

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği tarafından, Türkiye Fotoğraf Federasyonu işbirliğinde bu yıl ilk kez düzenlenen Fotoğraf Yarışması'nın ödül töreni pandemi nedeniyle online düzenlendi.

Balıklar oltaya değil, objektiflere takıldı
24.06.2020 09:55 | Son Güncelleme: 24.06.2020 09:55

Türkiye'ye 2019 yılında 1 milyar 38 milyon dolar döviz kazandırdıklarını belirten Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, Türkiye'nin geç yatırım yaptığı su ürünleri sektöründe hem ihracatı arttırmayı hedeflediklerini, hem de Türk insanının balık tüketimini yıllık 8 kg'dan 15 kg'a çıkarmayı amaçladıklarını kaydetti.

Türkiye'nin su ürünleri ihracatının starları konumundaki alabalık, levrek ve çipuranın popülerliğini arttırmak için fotoğraf yarışması düzenlediklerini dile getiren Kızıltan, "Türkiye'de üç tarafımız denizlerle çevrili, denizlerimizin binde birinde su ürünleri üretimi yapıyoruz. Su ürünleri üretiminde geç kalmışız. Bu açığı kapatmak için çalışmalar yürütüyoruz. Yeni türler üretmek için Ar-Ge çalışmaları yapıyoruz. Türk somon balığı ürettik, Karadeniz suyunun yapısı nedeniyle Norveç somonundan daha kaliteli somon balığı üretir hale geldik. Bugün 80'in üzerinde ülkeye ihracat yapar konuma geldik. Fotoğraf Yarışmasıyla balıklarımızı satansal ortama taşıyacağız" diye konuştu.

Türk balıkçılığının tanıtılmasına ve gelişmesine katkı sağlamak istediklerinin altını çizen Kızıltan, yarışmaya 364 kişinin levrek, çipura ve alabalık türlerinin yetiştirilmesinden tüketicinin sofrasına ulaşıncaya kadar ki tüm süreçlerini kapsayan 1.153 fotoğrafla katıldıklarını, dereceye giren fotoğrafların Ege İhracatçı Birlikleri'nde sergileneceğini, Türk balıkları için yapılacak tanıtım çalışmalarında bu görsellere yer verileceğini, amaçlarının yarışmayı önümüzdeki yıllarda da düzenlemek olduğunu sözlerine ekledi.

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Fotoğraf Yarışması'nda, Birinciliği su altı fotoğrafıyla Antalya'dan Adnan Büyük kazanırken, ikincilik ödülünün sahibi İzmir'den drone ile balık çiftliğini görüntüleyen Mahmut Serdar Alakuş oldu. Aydın'dan Berkant Akbacak üçüncülüğü elde etti. Şeref ödülüne ise İstanbul'dan Münevver Ulusoy layık görüldü. 16 fotoğraf ise sergilenmeye değer bulundu.

Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen fotoğraf yarışmasının birincisi 5 bin TL, ikincisi 3 bin TL, üçüncü yarışmacı ise 2 bin TL'lik hediye çeki kazandı. Şeref ödülünün sahibi ise 1.000 TL'lik hediye çekinin sahibi oldu.

Kaynak: Bültenler

Güncel Manşet

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