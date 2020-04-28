Balıklar katliamları denetimlerle önleniyor
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Balıklar katliamları denetimlerle önleniyor

Balıklar katliamları denetimlerle önleniyor Konya'da, Altınapa Baraj Gölü'nde sık sık yapılan denetimlerle üreme dönemindeki balıkların katliamlarının önüne geçiliyor.

Balıklar katliamları denetimlerle önleniyor
28.04.2020 14:53 | Son Güncelleme: 28.04.2020 14:58

Balıklar katliamları denetimlerle önleniyor

KONYA - Konya'da, Altınapa Baraj Gölü'nde sık sık yapılan denetimlerle üreme dönemindeki balıkların katliamlarının önüne geçiliyor.

Konya-Beyşehir Karayolu üzerinde bulunan ve su ürünleri av yasağının sürdüğü Altınapa Baraj Gölü'nde kaçak olarak avlanmanın önüne geçmek için denetimler yoğunlaştırıldı. Denetim ve kontroller, hafta içi günlerin yanı sıra sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günler de gece gündüz demeden 24 saat esasına göre yürütülüyor. Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı su ürünleri kontrol ekipleri yıl boyu ticari avlanmanın ve ağ sererek avcılığın yasak olduğu Altınapa Baraj gölünde denetim gerçekleştirdi. Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi güvenlik görevlileri, Avrasya Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu ve Konya Amatör Olta Balıkçıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği üyelerinin yanı sıra zaman zaman jandarma ekiplerinin de katıldığı denetim ve kontrollerde, barajın farklı noktalarında yapılan arama tarama faaliyetleri esnasında yüzlerce metre uzunluğa sahip çok sayıda sahipsiz balıkçı ağı ele geçirildi. Baraj gölünün yüzeyinde botlarla yapılan kontrollerde tespit edilen ağlar toplanırken, ağlara takılı vaziyette olan, üreme dönemindeki karnı havyarla dolu çok sayıda canlı sazan balığı ise tekrar ait olduğu sulara salındı.

Denetimler esnasında üreme dönemindeki sazan balıklarını zıpkın ile avladığı belirlenen 1 kişi ise jandarma ekipleri ile arasında yaşanan kovalamacada karanlıktan ve bölgedeki sık ağaçlık yapıdan faydalanarak kaçmayı başardı.

Balıklar katliamları denetimlerle önleniyor

Kaynak: İHA

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