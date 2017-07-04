Balıklandırma Projesi İçin Çalıştay Düzenlenecek

Bursa'nın Mudanya ilçesinde,, bölgedeki balık neslini artırmak ve ekosistemini canlı tutmak maksadıyla "Su Kaynaklarını Balıklandırma Projesi" hayata geçirilecek.



Proje, eylül ayında gerçekleştireceği çalıştayda ele alacak. Su Ürünleri ve Teknolojisi Çalışma Grubu, su ürünleri yetiştiriciliğinin geliştirilmesi ve mevcut kaynakların korunması için kolları sıvadı. Yetkililer, çalışma grupları olarak defalarca gerçekleştirdikleri panel ve programlarda su, hava ve toprak kalitesini etkilediği su ürünleri yetiştiriciliğinin geliştirilmesi ve mevcut kaynakların korunmasıyla ilgili sunumlara yeteri kadar destek alamadıklarını kaydetti. Yetkililer, "Eylül ayı içerisinde yapacağımız çalıştaya Bursa ve Mudanya'daki çevre gönüllüleri, profesyonel ve amatör balıkçılar ile dernek ve kurumların temsilcilerinin iştirakini bekliyoruz" diye konuştu. - BURSA