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Balıkesirsporlu Rahmi Anıl, resmen Trabzonspor'da

Trabzonspor, TFF 1'inci Lig ekiplerinden Ekol Hastanesi Balıkesirspor'un 20 yaşındaki futbolcusu Rahmi Anıl Başaran ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Balıkesirsporlu Rahmi Anıl, resmen Trabzonspor'da
27.05.2020 20:17 | Son Güncelleme: 27.05.2020 20:17

Trabzonspor, TFF 1'inci Lig ekiplerinden Ekol Hastanesi Balıkesirspor'un 20 yaşındaki futbolcusu Rahmi Anıl Başaran ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Trabzonspor, Ekol Hastanesi Balıkesirspor'dan Rahmi Anıl Başaran transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Rahmi Anıl Başaran'ın kulübümüze transferi konusunda, Balıkesirspor Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Balıkesirspor Kulübü'ne sözleşme fesih bedeli olarak, KDV dahil 2.000.000.TL ödenecektir. Ayrıca, Balıkesirspor Kulübü'ne; Futbolcunun, Süper Lig ve/veya UEFA müsabakalarında toplam 8 gol atması halinde, bir defaya mahsus olmak üzere (KDV dahil) 300.000.TL, Futbolcunu, Süper Lig ve/veya UEFA müsabakalarının toplam 15 tanesinde maça ilk 11'de başlaması halinde, bir defaya mahsus olmak üzere (KDV dahil) 300.000.TL, Futbolcunun, Şirketimizle sözleşmesi devam ederken, üçüncü bir kulübe kesin transferi halinde, Balıkesirspor'a ödenen tüm ücretlerin düşülmesi sonrası kalan tutarın  (KDV dahil) yüzde 10'u, ödenecektir" denildi.


Kaynak: DHA

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