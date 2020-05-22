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Balıkesirsporlu futbolcu Rahmi Anıl Başaran, Trabzonspor ile anlaştı

TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Hastanesi Balıkesirspor'un futbolcusu Rahmi Anıl Başaran, Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor ile anlaştı.

Balıkesirsporlu futbolcu Rahmi Anıl Başaran, Trabzonspor ile anlaştı
22.05.2020 16:33 | Son Güncelleme: 22.05.2020 16:33

TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Hastanesi Balıkesirspor'un futbolcusu Rahmi Anıl Başaran, Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor ile anlaştı.

Balıkesirspor Kulübü Başkanı Kadir Dağlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trabzonspor ile son olarak geçen hafta görüştüklerini ve ön sözleşme imzalandığını belirtti.

Bayram sonrası resmi imzaların atılacağını kaydeden Dağlı, "Koronavirüs nedeniyle istediğimiz transfer ücretinde anlaşamasak da söz konusu transfer hem oyuncumuzun geleceği hem kulübümüzün maddi durumu açısından iyi bir transfer oldu." diye konuştu.

Başkan Dağlı, Rahmi Anıl Başaran'ın sözleşmesinde bulunan yetiştirme bedeli nedeniyle her transferinde para alacaklarını ayrıca sezon başına attığı 8 golden sonra ise 50 bin avro sözleşme gereği Trabzonspor'un kendilerine ödeme yapacağını kaydetti.

Kaynak: AA

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