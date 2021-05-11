Balıkesirspor yönetimi yeni sezonda daha dinamik bir kadro hedefliyor
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Balıkesirspor yönetimi yeni sezonda daha dinamik bir kadro hedefliyor

Balıkesirspor yönetimi yeni sezonda daha dinamik bir kadro hedefliyor
Anadolu Ajansı / Miraç Kaya - Haberler | Spor

TFF 1. Lig'i 13. sırada tamamlayan Aydeniz Et Balıkesirspor'un kulüp başkanı Ümit Arslan, yeni sezonda daha güçlü ve dinamik bir kadroyla mücadele etmeyi hedeflediklerini söyledi.

TFF 1. Lig'i 13. sırada tamamlayan Aydeniz Et Balıkesirspor'un kulüp başkanı Ümit Arslan, yeni sezonda daha güçlü ve dinamik bir kadroyla mücadele etmeyi hedeflediklerini söyledi.

Arslan, kulüp tesislerinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımın ligde kalmasında emeği geçen teknik heyete ve tüm kulüp çalışanlarına teşekkür etti.

Yollarına teknik direktör Yusuf Şimşek ile devam edeceklerini belirten Arslan, "Hocamızın raporu doğrultusunda devam edecek ya da etmeyecek oyuncularımızla alakalı çalışmalarımız başladı. Teknik heyetimizin raporu doğrultusunda mücadelemizi sürdüreceğiz. Yeni sezonda Balıkesirspor'u daha güçlü ve dinamik bir kadroyla taraftarımıza ve halkımıza izleteceğiz." diye konuştu.

"Ara transferde takıma kattığımız oyuncular çok katkı sağladı"

Arslan, 2021-2022 sezonunda kulübe Türkiye Futbol Federasyonundan 7-8 milyon lira aktarılacağını ifade etti.

Sezon başında 3 milyon 914 bin lira maliyetle transfer ettikleri 11 oyuncudan verim alamadıklarını dile getiren Arslan, şunları kaydetti:

"Ara transferde 16 oyuncu transfer ettik, onların da maliyeti 4 milyon 885 bin liraydı. Ara transferdeki aldığımız 11 oyuncuyla maç başı anlaşma yaptık, oynadıkları durumda paralarını aldılar. Bunu da hesaba katarsak bu oyuncuların bize yaklaşık 3 milyon maliyeti oldu. Ara transferde takıma kattığımız oyuncular çok katkı sağladı ve ligde kalmamıza yardım ettiler. Balıkesirspor'umuzun 1 kuruşuna zeval gelmemiştir, gelmeyecektir. İsteyen taraftarımız kulübümüze gelip bütün mali dokümanları alabilir. Ara dönemde 3 milyon lira civarı çıkan maliyetimizi kulübe sponsor olarak karşılayan Uğur Öztürk Bey'e de çok teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya

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