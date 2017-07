Balıkesirspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Başladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor, teknik direktör Can Cangök yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına başladı.



Balıkesirspor Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde kurban kesilerek dua edildi. Transfer yasağı nedeniyle kadrosuna yeni oyuncu dahil edemeyen kırmızı-beyazlılar mevcut oyuncularıyla sezonu açarak antrenman yaptı.



Antrenman sonrasında basın mensuplarına açıklama yapan Teknik Direktör Cangök, kentin takıma her zamankinden fazla destek vermesi gerektiğini söyledi.



Kongre sonrasında durumunun netlik kazanacağını belirten Cangök, yönetim belli olana kadar takımı yeni sezona hazırlayacaklarını kaydetti.



Can Cangök, sözleşmesinin devam ettiğini anımsatarak, "Profesyonel bir takıma liglere hazırlanması için 50 günlük bir süre lazım. Balıkesirspor için o süre çok azaldı kongreden dolayı. Çocuklar sahipsiz kalmamalı, bu dönemi iyi geçirmek zorunda. Belirsiz bir ortamda olup çocuklarla antrenman yapmak benim adıma da zor." diye konuştu.



Transfer yasağından dolayı kısıtlı bir kadro ile mücadele edeceklerini anlatan Cangök, sözlerini şöyle tamamladı:



"Elimizde bana göre geçen sezon başarılı olmuş bir takım var. Şartlar daha iyi olsa bu takım play-off oynardı. Dönemin şartları bazı şeyleri engelledi. Geçen sezona göre işimiz daha zor. 4-5 giden oyuncumuz var. Oynayacak oyuncu sayımız azaldı. Bazı oyuncuların alternatifleri yok. Şehrin her zamankinden fazla destek vermesi lazım. Geçen sezon bölünmüşlüğün acısını biraz fazla çektik. Balıkesirspor bu gibi ağır durumları kaldırmıyor. Biz Balıkesirsporluyuz. Bu takımı sevmesem burada olmam. Balıkesirspor her şeyin üzerinde. Amacımız Balıkesirspor markasını korumak, ayakta tutmak. Herkes bunun farkına varsın."