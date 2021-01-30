Balıkesirspor'un yeni teknik direktörü Yusuf Şimşek oldu

TFF 1. Lig'in 19. haftasında Tuzlaspor'a 2-0 mağlup olan Aydeniz Et Balıkesirspor'da Cihat Arslan'ın istifasının ardından teknik direktörlük görevine Yusuf Şimşek getirildi.

TFF 1. Lig'in 19. haftasında Tuzlaspor'a 2-0 mağlup olan Aydeniz Et Balıkesirspor'da Cihat Arslan'ın istifasının ardından teknik direktörlük görevine Yusuf Şimşek getirildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Balıkesirspor'umuzda Cihat Arslan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Yusuf Şimşek getirilmiştir. Yeni hocamıza ve camiamıza hayırlı olsun." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya