Balıkesirspor'un yeni teknik direktörü İsmet Kamak oldu - Haberler Spor
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Balıkesirspor'un yeni teknik direktörü İsmet Kamak oldu

AA / Miraç Kaya - Haberler | Spor
Balıkesirspor'un yeni teknik direktörü İsmet Kamak oldu

TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'da teknik direktörlüğe İsmet Kamak getirildi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'da teknik direktörlüğe İsmet Kamak getirildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İsmet Kamak ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Yapılan anlaşma kulübümüze ve yeni hocamıza hayırlı olsun." denildi.

Kırmızı-beyazlı ekibin teknik direktörü Yusuf Şimşek, 4 Eylül'de takımdan ayrıldığını açıklamıştı.

Balıkesirspor'un yeni teknik direktörü İsmet Kamak oldu

Balıkesirspor'un yeni teknik direktörü İsmet Kamak oldu

AA / Miraç Kaya - Spor Haberleri
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Haber: Balıkesirspor'un yeni teknik direktörü İsmet Kamak oldu - Haberler Spor
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