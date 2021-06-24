Balıkesirspor'un olağanüstü genel kurulu temmuz ayına ertelendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Balıkesirspor'un olağanüstü genel kurulu temmuz ayına ertelendi

Balıkesirspor'un olağanüstü genel kurulu temmuz ayına ertelendi
Anadolu Ajansı / İlkan Toprak - Haberler | Spor

TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'un yarın Avlu Kongre Merkezinde yapılması planlanan olağanüstü genel kurulu temmuz ayına ertelendi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'un yarın Avlu Kongre Merkezinde yapılması planlanan olağanüstü genel kurulu temmuz ayına ertelendi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Olağanüstü genel kurulumuz, pandemi koşulları gereği kongrenin yapılacağı salonun uygun görülmemesi nedeniyle 9-16 Temmuz tarihlerine ertelenmiştir. Kongre, Alparslan Türkeş Spor Salonu'nda gerçekleştirilecektir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak

Riva'da kritik zirve! Yolların ayrılacağı konuşulan Şenol Güneş, TFF Başkanı Özdemir'le görüştü
Riva'da kritik zirve! Yolların ayrılacağı konuşulan Şenol Güneş, TFF Başkanı Özdemir'le görüştü
Yayın ücretinin yarısını ödeyen beIN Sports ile TFF arasında ipler kopma noktasına geldi
Yayın ücretinin yarısını ödeyen beIN Sports ile TFF arasında ipler kopma noktasına geldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay İlham Aliyev Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Merve Dizdar Kıvanç Tatlıtuğ Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Burak Elmas Şenol Güneş Okay Yokuşlu Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Balıkesirspor'un olağanüstü genel kurulu temmuz ayına ertelendi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.6.2021 13:49:48. #1.16#

title