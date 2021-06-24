Balıkesirspor'un olağanüstü genel kurulu temmuz ayına ertelendi
TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'un yarın Avlu Kongre Merkezinde yapılması planlanan olağanüstü genel kurulu temmuz ayına ertelendi.
TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'un yarın Avlu Kongre Merkezinde yapılması planlanan olağanüstü genel kurulu temmuz ayına ertelendi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Olağanüstü genel kurulumuz, pandemi koşulları gereği kongrenin yapılacağı salonun uygun görülmemesi nedeniyle 9-16 Temmuz tarihlerine ertelenmiştir. Kongre, Alparslan Türkeş Spor Salonu'nda gerçekleştirilecektir." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak