Balıkesirspor'un Kosovalı golcüsü Manaj, Bandırmaspor maçı öncesi iddialı Açıklaması

TFF 1. Lig ekiplerinden Aydeniz Et Balıkesirspor'un Kosovalı forveti Arb Manaj, 4 Nisan Pazar günü Royal Hastanesi Bandırmaspor'u konuk edecekleri maçta skor üretmek istediğini söyledi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Aydeniz Et Balıkesirspor'un Kosovalı forveti Arb Manaj, 4 Nisan Pazar günü Royal Hastanesi Bandırmaspor'u konuk edecekleri maçta skor üretmek istediğini söyledi.

Kırmızı-beyazlı takımın ara transfer döneminde Ankara Keçiörengücü'nden kiraladığı Arb Manaj, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Ligin kalan maçlarında katkı sağlama amacında olduğunu dile getiren Manaj, şöyle konuştu:

"Bildiğiniz gibi son maçımızı Ümraniyespor'a karşı kazandık. Şu anda takım içinde çok iyi bir motivasyon var. Aynı zamanda önümüzdeki Bandırmaspor müsabakası ise bir derbi. En iyi şekilde hazırlanıp, kazanmak istiyoruz. Elimden gelenin en iyisini yapıp, mümkün olduğu kadar gol atmak istiyorum. Bu şekilde takımımın ligi üst sıralarda bitirmesine katkı vermeyi amaçlıyorum. Bandırmaspor'a karşı gol atmak istiyorum. İnşallah bunu başarabilirim ve maçı da takım halinde iyi mücadele ederek kazanırız."

Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek ise Bandırmaspor maçına tam kadro çıkacaklarını dile getirdi. Oyuncularına güvendiğini aktaran Şimşek, "Bandırmaspor maçını da kazanıp, yolumuza devam etmek istiyoruz. Bu puanlara gerçekten çok ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak