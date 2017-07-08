Balıkesirspor'un Kampına Kongre Rötarı

TÜRKİYE 1'inci Lig'de yeni sezon hazırlıklarını 3 Temmuz'dan bu yana tesislerinde sürdüren Balıkesirspor'un 10 Temmuz'da Afyonkarahisar'da başlaması gereken kampı, kulübün aynı gün yapılacak olağanüstü kongre nedeniyle 1 günlüğüne ertelendi.



Kampa 11 Temmuz'da gideceklerini söyleyen teknik direktör Can Cangök, "Yeni yönetim, takımla bir araya gelip görüşmek istediği için kampı 1 gün erteledik. İki etaplı kamp dönemi sonrası 4 Ağustos'tan itibaren yeniden Balıkesir'de çalışmaya başlayacağız" dedi.



Balıkesirspor'da yabancı oyunculardan kaleci Vukovic ve Glumac da Balıkesir'e gelip takıma katıldı. Sözleşmesindeki 1 yıllık uzatma opsiyonu kullanılan Foxi Ketheowama'nın da bu hafta sonu ülkesinden dönmesi bekleniyor.



- Balıkesir