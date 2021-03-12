Balıkesirspor'un borcu 6 ayda 20 milyon lira azaldı
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Balıkesirspor'un borcu 6 ayda 20 milyon lira azaldı

12.03.2021 09:15 | Son Güncelleme: 12.03.2021 09:21
Balıkesirspor'un borcu 6 ayda 20 milyon lira azaldı

TFF 1. Lig ekiplerinden Aydeniz Et Balıkesirspor'un kulüp başkanı Ümit Arslan, göreve geldikleri 6 aylık dönemde mevcut borcu 20 milyon lira azalttıklarını belirtti.

TFF 1. Lig ekiplerinden Aydeniz Et Balıkesirspor'un kulüp başkanı Ümit Arslan, göreve geldikleri 6 aylık dönemde mevcut borcu 20 milyon lira azalttıklarını belirtti.

Ümit Arslan, AA muhabirine açıklamasında, kulübe kalıcı gelir sağlamak için çalışma yaptıklarını söyledi.

Kulüp için mali rahatlama sağlayacak projelerinin olduğunu ifade eden Arslan, "İnşallah bu yılı kazasız belasız bir şekilde atlattıktan sonra, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz, Altıeylül ve Karesi belediye başkanlarımız, ticaret ve sanayi odası başkanlarımızla birlikte sabit gelir amaçlı çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Şehrin tüm bileşenleriyle beraber Balıkesirspor'u hak ettiği yere taşıyacaklarını vurgulayan Arslan, "Altı aydır görevdeyiz. 72 milyon lira civarında borçla kulübümüzü devraldık. Şu ana kadar ki süreçte borçlarımızı azaltarak 52 milyon liraya düşürdük. İnşallah zamanla daha da eriterek kulübümüzü borçsuz hale getirip, güzel günlerde yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinin ardından taraftarlarla bir araya gelmeyi çok istediğini dile getiren Arslan, "Taraftarlarımızın gönlü rahat olsun. İnşallah bu yılı hak ettiğimiz yerde tamamlayacağız. Önümüzdeki sezonun hem mali açıdan hem de istikrar açısından rahat olmasını hedefliyoruz. Birlik beraberlik içinde stadımızı dolduracağız. Balıkesirspor'umuz başarılı bir şekilde galibiyetler alacak. Taraftarlı ilk maçımızı özlemle bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya

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