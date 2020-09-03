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Balıkesirspor transfer tahtasını açtırabilirse önceliği hücum hattına verecek - BALIKESİR

TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'un teknik direktörü Mesut Dilsöz, transfer tahtasının açılması halinde öncelikle santrfor ve kanat oyuncusu almayı planladıklarını bildirdi.

03.09.2020 14:37 | Son Güncelleme: 03.09.2020 14:43

TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'un teknik direktörü Mesut Dilsöz, transfer tahtasının açılması halinde öncelikle santrfor ve kanat oyuncusu almayı planladıklarını bildirdi.

Sezon hazırlıkları kapsamında kulüp tesislerinde antrenman yapan kırmızı-beyazlılar, ısınma hareketlerinin ardından teknik ve koordinasyon, 5'e 2 pas pres çalışması, savunma ve hücum organizasyonları ile idmanı tamamladı.

Antrenman sonrası AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Dilsöz, takım içinde iyi bir arkadaşlık ortamı olduğunu ve oyuncularla uyum içinde çalıştıklarını söyledi.

Planladıkları süreden fazla antrenman yaptıklarını belirten Dilsöz, "Arkadaşlarımız çok zevkli ve inanılmaz özverili çalışıyorlar. Bu da bizi sevindiriyor." dedi.

Mesut Dilsöz, transfer yapamadıkları için yaşadıkları sıkıntıyı gidermek için kulüp yöneticilerin yoğun bir çalışma yürüttüğünü anlattı.

Bu konuda önemli mesafe alındığını dile getiren Dilsöz, şöyle konuştu:

"Transfer tahtasının açılması halinde hangi bölgelere transfer yapabiliriz, hangi oyuncular alternatif olabilir, onları hazırladık. Bazı mevkilerde sıkıntımız var. Bunu Balıkesirspor'la ilgilenen herkes biliyor. İyi ve net bir santrfor almamız gerekiyor. Yine bir kanat oyuncusu olabilir. Diğer yerler için farklı düşüncelerimiz de var ama bu iki bölge olmazsa olmazımız. Eksiğimizi mevcut kadrodaki oyuncularımızla çalışarak gidermek istiyoruz ama transfer açılırsa buraya gerekli takviyeleri yapacağız."

Balıkesirspor transfer tahtasını açtırabilirse önceliği hücum hattına verecek - BALIKESİR

Kaynak: AA

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