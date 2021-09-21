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Balıkesirspor Teknik Sorumlusu Umut Baysal Açıklaması

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Balıkesirspor Teknik Sorumlusu Umut Baysal Açıklaması

TFF 1. Lig'in 6. haftasında Balıkesirspor, sahasında Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup etti.

TFF 1. Lig'in 6. haftasında Balıkesirspor, sahasında Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup etti.

Maçın ardından Balıkesirspor Teknik Sorumlusu Umut Baysal da, "Tecrübeli bir takımız ve karakterli bir oyuncu grubumuz var " dedi.

Umut Baysal; "Enterenasn bir maç oynadık"

Balıkesirspor teknik sorumlusu Umut Baysal; hayatının en enteresan maçına çıktığını söyleyerek aldıkları 3 puandan dolayı mutlu olduklarını ifade etti. Baysal galibiyeti ise yönetime, camiaya, şehre, kulüp başkanına ve taraftarlara armağan etti.

Baysal; "Takıma geldiğimizden beri 8 günde 3. maçımıza çıktık. Oyuncularımız çok yoruldular. Çok yıprandılar. Genç toplanan bir takımdık, hazırlık kampımız kısa sürdü. Hazırlık maçı yapamadık. Dakika 60'tan sonra fizik gücümüz iyice düştü. Geç katılan oyuncularımızdan dolayı son dakikalarda geri çekilmek zorunda kaldık. Son dakikada şans golüyle de yani Allah yardım etti diyelim. hayatımın en enteresan maçıydı. İyi mücadele ederken kontra ataktan güzel bir gol bulduk ve bugün galip geldik. Zor şartlarda çalışıyoruz tecrübeli bir takımız var karakterli bir oyuncu grubumuz var bunların yanında U19'dan benim U14'ten beri evlatlarım var. Onlarda beni mahçup etmediler. Oyun 1-1 ken oyuna attık. Hepside oyuna fayda sağladılar. İyi mücadele ettiler. Bu 3 puanı yönetimimize, camiamıza, şehrimize, başkanımıza ve taraftarımıza armağan ediyorum. Keçiörengücünü'de oynadıkları oyundan dolayı tebrik ediyorum" dedi. - BALIKESİR

Balıkesirspor Teknik Sorumlusu Umut Baysal Açıklaması

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