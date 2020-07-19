Balıkesirspor Teknik Sorumlusu Baysal: "Maçın kırılma anı Mrsic'in pozisyonuydu" TFF 1. Lig'in 34. haftasında Osmanlıspor'a 4-3 mağlup olan EH Balıkesirspor Teknik Sorumlusu Umut Baysal, "Maçın kırılma anı Mrsic'in pozisyonuydu" dedi.

TFF 1. Lig'in 34. haftasında Osmanlıspor'a 4-3 mağlup olan EH Balıkesirspor Teknik Sorumlusu Umut Baysal, "Maçın kırılma anı Mrsic'in pozisyonuydu" dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Balıkesirspor Teknik Sorumlusu Umut Baysal, "Bugün sezonun son maçına çıktık. İyi futbol oynamak istiyorduk bunu da yaptığımızı düşünüyorum. Maçın kırılma anı Mrsic'in pozisyonuydu. Osmanlıspor girdiği tüm pozisyonları gol yaptı" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA