Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek: "Zor bir sezon bizi bekliyor"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek: "Zor bir sezon bizi bekliyor"

Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek: 'Zor bir sezon bizi bekliyor'
Anadolu Ajansı / İlkan Toprak - Haberler | Spor

TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'un teknik direktörü Yusuf Şimşek, zor bir sezonun kendilerini beklediğini belirterek, transfer tahtasını açtırıp bütçe dahilinde kadrolarına takviye yapmak istediklerini söyledi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'un teknik direktörü Yusuf Şimşek, zor bir sezonun kendilerini beklediğini belirterek, transfer tahtasını açtırıp bütçe dahilinde kadrolarına takviye yapmak istediklerini söyledi.

Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni sezon öncesi ligde güçlü kadroları bulunan ve iyi transferler yapan takımların fazla olduğunu vurguladı.

Antrenmanlara yarın başlayacaklarını dile getiren Şimşek, "Zor bir sezon bizi bekliyor. Biraz geç kaldık. Transfer tahtamız kapalı. Yönetimimiz bu sorunu çözmek için çalışıyor. Transfer tahtası sorunu çözülürse bütçe dahilinde takviye yaparak birçok oyuncuyu kadromuza katmak istiyoruz." dedi.

Fikstürle ilgili değerlendirmelerde bulunan Şimşek, ilk maçta iç sahada Beypiliç Boluspor'la karşılaşacaklarını ifade etti.

Daha sonra Yılport Samsunspor'a konuk olacaklarını, üçüncü haftayı ise maç yapmadan geçireceklerini anlatan Şimşek, "Fikstür bizim için avantaj ya da dezavantaj değil. Sezona ve her maçımıza ciddi şekilde hazırlanacağız. Amacımız, Balıkesirspor camiasına yakışır bir futbol ortaya koymak ve taraftarımızı mutlu etmek." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak

Kulüpler Birliği: Futbolun problemlerinin yine futbolun paydaşları tarafından çözülmesi gerektiğine inanmaktayız
Kulüpler Birliği: Futbolun problemlerinin yine futbolun paydaşları tarafından çözülmesi gerektiğine inanmaktayız
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özgür Özel Meral Akşener Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Yener Demet Akalın Acun Ilıcalı Erkan Petekkaya
Spor Mesut Özil Şenol Güneş Mehmet Topal Gökhan Gönül Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek: "Zor bir sezon bizi bekliyor" - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.7.2021 14:04:35. #1.16#

title