Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek'ten taraftara destek çağrısı Açıklaması

13.02.2020 14:46 | Son Güncelleme: 13.02.2020 14:46

TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Hastanesi Balıkesirspor'un teknik direktörü Yusuf Şimşek, 16 Şubat Pazar günü İstanbulspor'u konuk edecekleri maç için taraftarlarına destek çağrısında bulundu.

Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen hafta Cesar Grup Ümraniyespor deplasmanında 3-0 kazandıklarını hatırlatarak, "Bu galibiyetin bir anlamı olması için, İstanbulspor'u da yenmememiz gerekiyor." dedi.

İstanbulspor maçının önemine dikkati çeken Şimşek, "Bu maçı almak zorundayız ve hafta içi çalışmalarımızı ona göre yaptık. Taraftarlarımızdan puan durumuna bakmalarını ve karar vermelerini istiyorum. Futbol taraftarsız olmaz. Galibiyet için taraftara ihtiyacımız var." diye konuştu.

Yusuf Şimşek, İstanbulspor karşısında galip gelip, play-off yolunda önemli bir avantaj elde edeceklerine inandıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA