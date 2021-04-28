Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek: "Mücadelemizi en iyi şekilde yapacağız"
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Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek: "Mücadelemizi en iyi şekilde yapacağız"

Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek: 'Mücadelemizi en iyi şekilde yapacağız'
Anadolu Ajansı / İlkan Toprak - Haberler | Spor

TFF 1. Lig'in 33. haftasında 1 Mayıs Cumartesi günü lider Adana Demirspor'a konuk olacak Aydeniz Et Balıkesirspor, çalışmalarını sürdürüyor.

TFF 1. Lig'in 33. haftasında 1 Mayıs Cumartesi günü lider Adana Demirspor'a konuk olacak Aydeniz Et Balıkesirspor, çalışmalarını sürdürüyor.

Kırmızı-beyazlı takımın teknik direktör Yusuf Şimşek yönetiminde yaptığı antrenmana, izin alan bazı oyuncular katılmadı.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Yusuf Şimşek, Adana Demirspor karşısında çoğunlukla bu sezon fazla süre almayan oyuncularına şans vermek istediğini söyledi.

Şimşek, "Rakibimiz şampiyonluğa oynuyor. Bizi ilgilendiren bir şey yok. Mücadelemizi en iyi şekilde yapacağız. Yeneriz, yeniliriz sıkıntı yok. Biz mücadelemizi son dakikaya kadar vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak

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