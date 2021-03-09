Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, camiadan destek istedi
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Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, camiadan destek istedi

09.03.2021 15:33 | Son Güncelleme: 09.03.2021 15:36
Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, camiadan destek istedi

TFF 1. Lig ekiplerinden Aydeniz Et Balıkesirspor'un teknik direktörü Yusuf Şimşek, camiaya seslendi, sabır ve destek istedi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Aydeniz Et Balıkesirspor'un teknik direktörü Yusuf Şimşek, camiaya seslendi, sabır ve destek istedi.

Yusuf Şimşek, yaptığı yazılı açıklamada, ligin 25. haftasında dün deplasmanda Adanaspor ile 1-1 berabere kaldıklarını hatırlattı.

Ligde 6 haftadır kaybetmeyen iki takımdan biri olduklarını, iyi mücadele ederek futbol adına güzel şeyler yaptıklarını aktaran Şimşek, şunları kaydetti:

"Değerli Balıkesirspor taraftarları ve futbolseverler, bizler eleştiriye her zaman açığız. Fakat oynadığımız son 6 maça bakarsak aldığımız puanlar hiç de küçümsenecek puanlar değil ve bu takımların 5'i direkt rakibimiz. Ayrıca haftalardır puan alamayan, gol atamayan bir takımdan, puan ve puanlar alan, gol atan, az gol yiyen ve de kaybetmeyen bir takım ruhuna büründük. Son 6 haftada kaybetmeyen 2 takımdan biriyiz. Oyuncularımız ve bizler deplasmanda aldığımız 1 puana sevinmeyen, soyunma odasında gözyaşı döken bir ekip olduk. Bizim en büyük kaybımız Ankaraspor maçındaki 2 puandır. Onun için bu oyuncu grubuna herkesin sonuna kadar destek vermesini rica ederim. Şu da bilinsin ki biz bu armayı son dakikaya kadar terletmeye devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak

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