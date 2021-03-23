Balıkesirspor, son 7 maçından da puan alarak ligde kalmayı hedefliyor

TFF 1. Lig'in 27. haftasında deplasmanda Bereket Sigorta Ümraniyespor'u 2-1 yenen Aydeniz Et Balıkesirspor, kalan son 7 maçından da puan alarak ligde kalmak istiyor.

Adanaspor, Menemenspor, Akhisarspor ve Ankaraspor'un puan kaybettiği hafta deplasmanda Bereket Sigorta Ümraniyespor'u 2-1 mağlup eden Balıkesirspor, düşme hattıyla arasındaki puan farkını 4'e çıkardı.

Milli araya puan kazanarak girdikleri için mutlu olduğunu söyleyen Kırmızı-beyazlı ekibin teknik direktörü Yusuf Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 8 haftada 13 puan toplayan oyuncularına teşekkür etti.

Şimşek, Balıkesirspor olarak 8 haftada 3 galibiyet 4 beraber 1 mağlubiyet aldıklarını hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Oyuncularım ellerinden gelenin fazlasını yaptılar. Hem oyuncu kardeşlerime, hem bize destek veren başkanımıza teşekkür ediyorum. Milli araya 3 puanla girmek bizim için önemliydi. Mutluyuz. Başarımızı Royal Hastanesi Bandırmaspor maçında da devam ettirmek istiyoruz. Hedefimiz Balıkesir'i limana sağ salim getirmek. Ligde 7 maçımız kaldı. Oyuncularıma şunu aşıladım: Kaybetmemek tek derdimiz. Şu anda da tek derdimiz kalan 7 haftada maç kaybetmemek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak