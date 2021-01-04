Balıkesirspor sezonun ilk devresini deplasman galibiyetiyle kapatmak istiyor
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Balıkesirspor sezonun ilk devresini deplasman galibiyetiyle kapatmak istiyor

04.01.2021 14:15 | Son Güncelleme: 04.01.2021 14:15
Balıkesirspor sezonun ilk devresini deplasman galibiyetiyle kapatmak istiyor

TFF 1. Lig'de 13. hafta erteleme maçında 7 Ocak Perşembe günü deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak Aydeniz Et Balıkesirspor'un teknik direktörü Cihat Arslan, galibiyeti hedeflediklerini bildirdi.

TFF 1. Lig'de 13. hafta erteleme maçında 7 Ocak Perşembe günü deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak Aydeniz Et Balıkesirspor'un teknik direktörü Cihat Arslan, galibiyeti hedeflediklerini bildirdi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Arslan, sezonun ilk devresini İstanbul deplasmanında oynayacakları müsabakayla tamamlayacaklarını belirtti.

Sistemli ve yükselişte olan bir takıma karşı mücadele edeceklerini vurgulayan Arslan, "Bizim de son 2-3 haftadır oyunsal anlamda pozitif yönde bir çıkışımız var. Altınordu maçı bu çıtanın altında kalsa da güzel mesajlar verdi." değerlendirmesinde bulundu.

Cihat Arslan, Altınordu ile rakip sahada golsüz berabere kaldıkları 17. hafta maçında bazı yanlışlar yaptıklarını ifade etti.

İstanbulspor maçında kart cezaları bulunan Cumali Bişi ve Serdar Güncü'nün yanı sıra antrenmanlara çıkamayan Abdülkadir Kayalı'nın forma giyemeyeceğini belirten Arslan, şunları kaydetti:

"Bu hafta 3 merkez orta sahamız yok. Bu maçta genç oyunculara da şans verme ihtimalimiz var. Sahaya 11 kişi çıkıp oyuncu değişikliklerini yapabildiğimiz sürece kendimizi eksik olarak görmüyoruz. Sistemli bir takıma karşı kendi sistemimizle küçük farklılık göstererek sahada kazanan taraf olmak istiyoruz. Bu yönde takımıma olan inancımı kaybetmiyorum. İyi yönde yakaladığımız ivmeye hem çalışma hem taktiksel olarak ısrar edeceğiz. İnşallah kazanan biz olacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya

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