Balıkesirspor sezona galibiyetle başlamak istiyor
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Balıkesirspor sezona galibiyetle başlamak istiyor

TFF 1. Lig'de 14 Eylül Pazartesi günü sahasında Giresunspor'u ağırlayacak Balıkesirspor bu maçın hazırlıklarını kendi tesislerinde yaptığı antrenmanlarla sürdürüyor.

Balıkesirspor sezona galibiyetle başlamak istiyor
11.09.2020 13:11 | Son Güncelleme: 11.09.2020 13:11

TFF 1. Lig'de 14 Eylül Pazartesi günü sahasında Giresunspor'u ağırlayacak Balıkesirspor bu maçın hazırlıklarını kendi tesislerinde yaptığı antrenmanlarla sürdürüyor.

Balıkesirspor'da teknik direktör Mesut Dilsöz, hedeflerinin lige galibiyetle başlamak olduğunu söyledi.

Takımda stoper Kaan Kayalı dışında sakat oyuncu bulunmadığını belirten Dilsöz: "Takım olarak iyi bir kamp dönemi geçirdik. Sadece darbeye dayalı stoper Kaan'ın hafif bir sakatlığı var. Son antrenmanlarımızda duran top ve şut çalışıyoruz. Niyetimiz ligin ilk maçı olan Giresunspor'u sahamızda yenerek sezona galibiyetle başlamak." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan yeni tip koronavirüse karşı sıkı tedbirler aldıklarını oyuncularda ve kulüp çalışanlarında bugüne dek Kovid-19 vakasına rastlanmadığını ifade eden teknik direktör Dilsöz, "Şu an takımda koronavirüs vakası olan oyuncumuz yok. Hastalık bulaşmaması için tüm oyuncularımız ve teknik heyetimiz kulüpte kalıyorlar. Tedbirlere uyup elimizden geldiği kadar az temasta bulunuyoruz. Koronavirüse karşı önlemlerimizi almış bulunuyoruz." yorumunu yaptı.

Kaynak: AA

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