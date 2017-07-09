Balıkesirspor Sandık Başında

TÜRKİYE 1'inci Ligi kulüplerinden Balıkesirspor'un olağanüstü genel kurulu, yarın Karesi AVM toplantı salonunda yapılacak.



Saat 19.00'da başlayacak kongrede mevcut Başkan Feyyaz Çifti aday olmazken Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur ise Asbaşkan Remzi Boncuk'a destek veriyor. Geçen hafta çoğunluk sağlanamadığı için yapılamayan ilk toplantıda kulübün 847 üyesinin olduğu ancak aidatlarını ödeyen 162 kişinin oy kullanma hakkı bulunduğu açıklanmıştı. Kongreye tüm üyeler katılabilecek ancak aidatlarını ödeyenler oy kullanabilecek.



Kongrede başkanla birlikte 20 asil, 20 yedek yönetim kurulu üyesi belirlenecek. Ayrıca denetim, disiplin, divan, seçme ve seçme seçilme sicili üyeleri ile Futbol Federasyonu ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu delegeleri belirlenecek. Kırmızı-beyazlı kulüp, 2015 ve 2016'da gerçekleşen iki kongrenin ardından 3 yıl içinde üçüncü kez genel kurula gitmiş olacak. 4 Kasım 2015'te yapılan olağanüstü genel kurulda Tuna Aktürk'ten görevi devralan Feyyaz Çiftçi, 30 Mayıs 2016'daki olağan kongrede güven tazeledi ancak işler iyi gitmeyince olağanüstü kongre kararı aldı.



BONCUK KİMDİR



Balıkesirspor'un kongresinde tek başkan adayı olması girmesi beklenen 52 yaşındaki Remzi Boncuk, Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun olduktan sonra istatistik üzerine master yaptı. Mermer ticareti yapan bir firmanın kurucu ortağı ve yönetim kurulu üyesi olan Boncuk, Balıkesir Ticaret Odası Yönetim Kurulu ve meclis üyeliği görevlerinde de bulundu. Feyyaz Çiftçi başkanlığındaki yönetimde mali işler ve kurumsallaşmadan sorumlu asbaşkan olarak çalışan Recep Boncuk, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'un da desteğiyle başkan adayı oldu.



- Balıkesir