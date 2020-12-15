Balıkesirspor - Samsunspor maçı hangi kanalda? Balıkesirspor - Samsunspor maçı saat kaçta?

Merakla beklenen ve saatler geçtikçe ayrıntıları netleşen Balıkesirspor - Samsunspor maçı hangi kanalda? Balıkesirspor - Samsunspor maçı saat kaçta?

Oldukça merak edilen ve sonucu sıralamada ciddi farklılıklara sebep olacak olan Balıkesirspor - Samsunspor maçı hangi kanalda? Balıkesirspor - Samsunspor maçı saat kaçta?

BALIKESİRSPOR - SAMSUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Balıkesirspor - Samsunspor, Spor Toto 1. Lig maçı 15 12 2020 günü TRT Spor HD, Bein Sports Max 1, kanalından yayınlanacak. Maçın başlama saati 19:00. Karşılaşmayı izleyebileceğiniz platform ve kanal bilgilerini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.

Spor Toto 1. Lig15 Aralık 2020

Kanal 86

Kanal 70

Kanal 70

Canlı İzle

Kanal 97

Kanal 85

Kanal 74

Kanal 86

Kanal 4A

Kanal 81

Kanal 236

Balıkesirspor ile Samsunspor arasındaki Spor Toto 1. Lig maçı, TRT Spor HD , Bein Sports Max 1 kanalında canlı yayınlanacak.

TRT Spor HD Canlı İzlemek İçin Frekans ve Yayın Bilgileri

TRT Spor HD , Digiturk 86, Turkcell TV+ 70, Vodafone TV 70, Web , Kablo TV 97, Tivibu 85, Fil Box 74, D-Smart 86, Şifresiz 4A, numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.

Bein Sports Max 1 Canlı İzlemek İçin Frekans ve Yayın Bilgileri