Balıkesirspor - Samsunspor maçı ertelendi mi? Maç neden ertelendi? TFF 1. Lig Balıkesirspor - Samsunspor maçında erteleme mi oldu?

TFF 1. Lig'de 12. hafta maçları oynamaya devam ediyor. Normalde bugün başlayacak olan Balıkesirspor - Samsunspor maçı ertelendi. Peki maç neden ertelendi? Koronavirüsten dolayı mı erteleme kararı alındı? Tüm detaylar haberimizde.

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Balıkesirspor - Samsunspor maçı normalde 5 Aralık Cumartesi 19:00 'da oynanacaktı. Fakat maç ileriki bir tarihe ertelendi. Peki Balıkesirspor - Samsunspor maçı niye ertelendi? Son durum nedir? Ne zaman başlayacak?

BALIKESİRSPOR - SAMSUNSPOR MAÇI ERTELENDİ Mİ?

Normalde 5 Aralık Cumartesi saat 19:00 'da oynanması planlanan Balıkesirspor - Samsunspor maçı ileriki bir tarihe ertelendi.

BALIKESİRSPOR - SAMSUNSPOR MAÇI NEDEN ERTELENDİ?

Balıkesirspor'un yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle maçta erteleme kararı alındı. Pozitif vakaların ardından TFF maçta erteleme kararı alındığını açıkladı. Maç ileriki bir tarihe ertelendi.

BALIKESİRSPOR - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Maç normalde 5 Aralık Cumartesi saat 19:00 'da oynanacaktı. Fakat Covid-19 vakaları nedeniyle ileriki bir tarihe ertelendi. Maçın erteleneceği tarih henüz açıklanmadı.