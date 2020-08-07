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Balıkesirspor Oltion Bilalli ile sözleşme imzaladı

TFF 1.lig takımlarından Balıkesirspor devre arasında U-19 takımına transfer ettiği Kosovalı Oltion Bilalli ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Balıkesirspor Oltion Bilalli ile sözleşme imzaladı
07.08.2020 17:52 | Son Güncelleme: 07.08.2020 18:23

TFF 1.lig takımlarından Balıkesirspor devre arasında U-19 takımına transfer ettiği Kosovalı Oltion Bilalli ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Daha önce Galatasaray'ın U17 ve U19 takımlarında görev alan genç futbolcu TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor resmi sözleşme imzaladı. 2022'e kadar sözleşme imzalayan genç oyuncu Balıkesirspor ile TFF 1. ligde görev alacak.Kosova'nın en büyük yetenekleri arasında gösterilen 18 yaşındaki Oltion Bilalli, forvet ve kanatlarda görev yapıyor.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada transfer ile ilgili şu ifadelere yer verildi;"2019-20 sezonu devre arası transfer döneminde Süper Lig takımlarının da talip olduğu fakat ikili ilişkilerimiz sayesinde, U-19 takımımız için renklerimize bağladığımız futbolcumuz Oltion Bilalli ile 2+1 yıllık profesyonel sözleşme imzaladık" - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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